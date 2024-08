Frappes aériennes sur Gaza avant des discussions sur une trêve

L'armée israélienne poursuit pendant ce temps son offensive dans le territoire palestinien où la guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, a fait près de 40.000 morts, selon le mouvement islamiste.

Le président américain, Joe Biden, a estimé mardi qu'un cessez-le-feu pourrait permettre d'éviter une attaque iranienne contre Israël. "C'est ce que je crois", a-t-il dit, en assurant qu'il "n'abandonnait pas" cet objectif bien que les négociations deviennent "difficiles".

Il n'y a "plus de temps à perdre", a affirmé mercredi à Beyrouth un émissaire américain, Amos Hochstein, pour parvenir à un cessez-le-feu qui mettrait fin aussi aux échanges de tirs entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, allié du Hamas et de l'Iran.