Frappes meurtrières à Gaza: que va-t-il se passer maintenant? "Deux scénarios sont possibles"

Cette nuit, 413 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Ce bombardement, compromet-il à jamais la trêve qui avait été difficilement mise en place ? "On le saura dans les prochains jours", répond Bethsabée Salem, correspondante RTL info à Tel Aviv.

La journaliste évoque "deux scénarios" possibles :

1. Les négociations aboutissent : elles se poursuivent, en dépit des combats, selon des sources non-officielles. "Le problème, c'est que le fossé entre le Hamas et Israël est énorme", fait-elle remarquer. "Israël réclame la libération immédiate de 11 otages vivants, la moitié des otages morts, en échange de la reprise de l'aide humanitaire et d'un cessez-le-feu de quelques semaines. Le Hamas, de son côté, exige de passer à la phase 2, avec le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza et un cessez-le-feu qui serait permanent".