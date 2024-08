Gaza: au moins deux morts dans une frappe israélienne sur une école

La Défense civile à Gaza a annoncé mercredi qu'au moins deux personnes avaient été tuées, et 10 enfants blessés, dans une nouvelle frappe israélienne sur une école abritant des déplacés, l'armée israélienne accusant le Hamas d'y cacher une base.

"Deux corps ont été sortis des décombres et 15 blessés, dont 10 enfants, ont été transportés à l'hôpital après des frappes aériennes israéliennes sur l'école Salaheddine de la ville de Gaza", a indiqué le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, à l'AFP.

Mardi, la Défense civile avait recensé au moins 12 morts après une frappe israélienne sur une autre école de la ville de Gaza abritant des milliers de déplacés.

L'armée israélienne avait là aussi affirmé avoir mené "une frappe de précision sur des terroristes qui opéraient dans un centre de contrôle du Hamas (...) caché dans l'école".

Et début août, l'armée israélienne avait bombardé une autre école, al-Tabiine, à Gaza, provoquant un tollé international. La Défense civile avait fait état de 93 morts, dont au moins 11 enfants et six femmes.