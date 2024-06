Gaza: Biden et 16 autres dirigeants exhortent le Hamas à accepter un accord

Joe Biden et 16 autres dirigeants, principalement d'Europe et d'Amérique latine, ont exhorté jeudi le Hamas à accepter l'accord de cessez-le-feu avec Israël à Gaza actuellement sur la table.

"Il est temps que cette guerre se termine et cet accord est un point de départ nécessaire", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué conjoint avec notamment les dirigeants de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Canada, et de puissances sud-américaines comme l'Argentine.

Les Etats-Unis mènent une diplomatie intense pour convaincre le Hamas d'accepter un accord de cessez-le-feu, mais la déclaration appelle également Israël à faire preuve de souplesse.

"En ce moment décisif, nous appelons les dirigeants d'Israël et du Hamas à faire les derniers compromis nécessaires pour conclure cet accord et soulager les familles de nos otages, ainsi que ceux qui se trouvent des deux côtés de ce terrible conflit, y compris les populations civiles", écrivent les dirigeants.

Le président américain Joe Biden a dévoilé en fin de semaine dernière une feuille de route proposée par Israël, selon lui, prévoyant dans une première phase un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages (femmes et malades) et de prisonniers palestiniens détenus par Israël.