Gaza: "déplacements forcés" pourraient constituer un "crime de guerre

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a mis en garde jeudi Israël contre un possible "crime de guerre" en cas de "déplacement forcé à grande échelle" de la population du nord de la bande de Gaza, prise au piège des combats.

"Des ordres d'évacuation par Israël semblent être destinés à couper complètement le nord de Gaza du reste du territoire" palestinien, a accusé M. Türk lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU à New York.

Il s'exprimait avant la confirmation par Israël de la mort du chef du Hamas, Yahya Sinouar.

Et "alors que les bombardements et autres attaques se poursuivent, on a de graves inquiétudes quant à un déplacement forcé de civils, à grande échelle, qui ne respecterait pas les critères du droit international en matière d'évacuation sous impératifs militaires", a développé le diplomate onusien.