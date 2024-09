Gaza: selon des médias, Israël offre une sortie à Sinouar en échange du retour des otages

Selon le quotidien Times of Israel, un responsable israélien a confirmé que le médiateur entre les familles d'otages et le gouvernement, Gal Hirsch, "a présenté le plan aux Américains, qui devaient le transmettre à des responsables arabes non identifiés".

Les Etats-Unis sont avec le Qatar et l'Egypte l'un des trois pays médiateurs entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Son chef, Yahya Sinouar, qui n'est pas apparu en public depuis un an, est l'un des hommes les plus recherchés par Israël, qui le considère comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre dernier.

Interrogé sur les informations de Kan et du Times of Israël jeudi lors d'une conférence de presse, un porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, n'y a pas répondu. Il a rappelé des déclarations antérieures appelant la communauté internationale à faire pression sur le Hamas pour qu'il fasse des concessions en vue de parvenir à un accord.

"Quiconque veut contribuer à la libération de nos otages doit faire pression sur le meurtrier Sinouar et non sur le Premier ministre de l'Etat d'Israël", a-t-il déclaré.