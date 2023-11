Guerre entre Israël et le Hamas: la Belgique envoie 1 million d'euros d'aide médicale à Gaza

La Belgique va envoyer pour un million d'euros de médicaments et de fournitures médicales à Gaza via la frontière égyptienne, en coopération avec les organisations humanitaires sur le terrain, a annoncé lundi la ministre de la coopération au développement, Caroline Gennez.

"A l'heure actuelle, 75% des hôpitaux ne sont plus en état de fonctionner. Dans le nord de la bande de Gaza, seul un hôpital sur 24 fonctionne encore. Il n'y a pratiquement plus de médicaments. D'innombrables médecins, infirmières et autres travailleurs humanitaires sont eux-mêmes blessés, portés disparus ou morts. En raison de la pénurie de carburant et d'électricité, les chirurgiens sont contraints de pratiquer des opérations à la seule lumière de leurs téléphones portables ou de torches. Les ambulances ne peuvent plus sortir. Le plus grand hôpital de la ville de Gaza, l'hôpital al-Shifa, ne peut plus accueillir de patients en raison du siège de l'armée israélienne. À l'entrée se trouve une fosse commune", a-t-elle indiqué.