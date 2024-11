Harris ou Trump, à J-2 du scrutin, que disent les sondages?

Le monde entier attend de savoir si l'Amérique va ouvrir pour la première fois les portes de la Maison Blanche à une femme, la vice-présidente démocrate Kamala Harris. Ou si elle va y renvoyer l'ancien président républicain Donald Trump, à l'issue d'une campagne mouvementée au possible.

Plus de 76 millions d'Américains ont déjà voté, de manière anticipée ou par correspondance. Mardi, lorsque les bureaux de vote de la première puissance mondiale fermeront, et que le décompte commencera, c'est une période d'attente fébrile qui commencera, marquée par la crainte de contestations violentes, surtout si le résultat est très serré. Selon le dernier sondage New York Times/Siena, cela en prend le chemin.