Hommage mondial de l'ONU à ses plus de 100 collaborateurs tués à Gaza

Minute de silence et drapeaux en berne : l'ONU a rendu lundi un hommage mondial à ses plus de 100 collaborateurs tués dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait demandé qu'une minute de silence soit observée à 9H30 heure locale dans les lieux où l'organisation dispose d'une représentation.