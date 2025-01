"Il n'y avait pas d'eau": la polémique enfle à Los Angeles, où les flammes ravagent la ville

Dans la ville de Los Angeles, les feux continuent de brûler. Selon un dernier bilan, au moins 11 personnes ont perdu la vie. Alors que le vent qui attise les flammes a faibli, la polémique sur l'efficacité de secours, elle, ne cesse de enfler. Malgré le danger,certains habitants retournent sur place et constatent avec effroi l'ampleur des dégâts.

Depuis quatre jours, les services de secours tentent jour et nuit de maîtriser l'immense brasier, mais il est hors de contrôle. Cinq foyers sont toujours actifs. Plus de 150 000 personnes ont été évacuées, dont des touristes belges venant du Hainaut.

C'est la première fois que Nicole revient sur les lieux. La jeune femme découvre sa maison détruite. "Je me sens brisée, perdue, dévastée. Je ne veux pas avoir à dire à mes garçons que leur maison a disparu." Chez elle, il n'y a plus rien à sauver.

Avant d'évacuer des lieux, un habitant de la Cité des anges a tenu à asperger sa maison d'eau avec des moyens bien dérisoires. Son tuyau à eau a rompu. "À la seconde où je l'ai ouvert, il y a eu une explosion parce que les autorités ont augmenté la pression et le tuyau a lâché."

À Los Angeles, la colère gronde. Les riverains cherchent des responsables et pointent du doigt les autorités. "Le problème de la pénurie d'eau est bien réel", souligne un local. "Il n'y avait pas d'eau, pas assez d'eau. Vous ouvrez la bouche d'incendie et il n'y a pas de gouttes qui sortent. Quelqu'un doit trouver une solution. La pression de l'eau était mal réglée et les réservoirs n'ont pas été bien remplis."

Les incendies ont fait des milliers de sans-abris désormais logés dans des centres. Dans les quartiers intacts, les dons s'organisent. Les feux ont fait au moins 11 morts et pourraient reprendre en intensité. Les prévisions annoncent d'autres vents violents dès lundi.