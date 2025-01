Un drone survolant illégalement Los Angeles endommage un avion-citerne, il est cloué au sol: "Nous n'avons que deux Super Scooper"

Le Super Scooper, un avion vital pour le combat contre le feu, est cloué au sol après la collision et ne sera pas opérationnel avant lundi, a expliqué Anthony Marrone lors d'une conférence de presse. Les pilotes ne se sont pas rendu compte du choc, qui a laissé un trou de "la taille d'un poing" dans une aile, et ont pu atterrir en sécurité avant que les équipes au sol ne constatent l'incident survenu au-dessus du quartier de Pacific Palisades, ravagé par les flammes.

"La FAA n'a donné aucune autorisation de faire voler des drones dans les TFR à quiconque n'est pas affilié aux opérations de lutte contre les incendies à Los Angeles", a-t-elle affirmé.

Les incendies qui sévissent depuis mardi à Los Angeles ont fait au moins 10 morts, détruit plus de 10.000 bâtiments et entraîné l'évacuation de plus de 180.000 personnes, pour un coût estimé à plus de 150 milliards de dollars.