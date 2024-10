"Ils planifiaient une invasion": Netanyahu affirme que le Hezbollah préparait une attaque "encore plus grande" que le 7 octobre

Le Hezbollah préparait au Liban une attaque contre Israël "encore plus grande que celle du 7 octobre" 2023 perpétrée par le Hamas depuis Gaza, a affirmé mercredi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, interrogé par deux médias français.

"A 100 mètres, à 200 m de la frontière (israélienne côté libanais, NDLR), on a trouvé des tunnels qui préparaient une invasion d'Israël, une attaque encore plus grande que celle du 7 octobre, avec des jeeps, avec des motos, avec des roquettes, des missiles", a affirmé M. Netanyahu. "Ils étaient en train de planifier une invasion", a-t-il assuré, interrogé par la chaîne d'information française Cnews et la radio Europe 1.