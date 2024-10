Ils pourraient faire pencher la balance: face à Trump et Harris, qui sont les autres candidats à la présidentielle américaine ?

La démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump, tous deux sous les feux de la rampe, ne sont toutefois pas les seuls à espérer accéder à la présidence américaine lors des élections du 5 novembre. D'autres candidats méconnus seront aussi sur les bulletins de vote, même si le système électoral américain fait que leurs chances de victoire sont quasi inexistantes.

Jill Stein est aussi une candidate pour le parti Vert sur les bulletins de vote dans quasiment tous les Etats capables de faire basculer l'élection, sans une chance de l'emporter dans aucun d'entre eux. L'écologiste pourrait malgré tout jouer un rôle important dans cette élection ultra-serrée. Le Parti vert, qui met l'accent sur les questions du changement climatique, de la santé et sur la fin du soutien militaire à Israël, continue d'attirer des électeurs des zones démocrates, autant de voix qui pourraient manquer à Kamala Harris.

Une campagne publicitaire assurant qu'"un vote Stein est en réalité un vote pour Trump" a récemment été diffusée par les démocrates dans le Wisconsin, mais aussi dans le Michigan et en Pennsylvanie, deux autres Etats-clés.

Visage du parti libertarien, Chase Oliver (38), un ancien démocrate, défend les droits individuels "contre la croissance du pouvoir de l'État". Son engagement politique a commencé en tant qu'opposant à la guerre en Irak sous le républicain George Bush. Il plaide désormais pour une déréglementation poussée, le droit de porter une arme et des règles migratoires simplifiées.

Les électeurs américains peuvent aussi donner leurs voix au professeur de philosophie Cornel West (71), défenseur des droits civiques, connu pour son activisme progressiste et qui se présente en tant qu'indépendant, ou à encore à la socialiste Claudia De la Cruz, qui est pasteur et mène une campagne en faveur de l'accès universel aux soins de santé, les réparations pour les Afro-Américains et la réduction drastique du budget militaire.