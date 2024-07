Inondations au centre de la Chine après une brèche dans une digue

Des contrôles ont été imposés sur la circulation pour toutes les routes entrant et sortant de la région de Huarong, dans le Hunan, où vivent environ un demi-million de personnes, "en raison des besoins de prévention des inondations", a annoncé le centre de surveillance des routes du pays.

Le président Xi Jinping a exhorté les autorités à mettre tout en œuvre pour sauver les vies et les biens de la population, selon Chine Nouvelle.

Le ministère chargé des situations d'urgences a dépêché plus de 800 personnes, près de 150 véhicules et des dizaines de bateaux pour aider à colmater la brèche et participer aux opérations de secours, indique la même source.