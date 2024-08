Israël accepte des "pauses humanitaires" pour la vaccination contre la polio à Gaza

Les autorités israéliennes ont accepté une série de "pauses humanitaires" de trois journées chacune dans le centre, le sud et le nord de Gaza pour permettre de lancer dimanche la campagne de vaccination des enfants contre la polio, a annoncé jeudi un responsable de l'Organisation mondiale de la Santé.

"Ce que nous avons discuté et qui a été accepté, c'est que la campagne va commencer le 1er septembre, dans le centre de Gaza, pour trois jours, et il y aura une pause humanitaire" pendant plusieurs heures chaque jour, a déclaré Rik Peeperkorn, représentant de l'OMS à Gaza, lors d'une conférence de presse par vidéo, précisant que le même dispositif est prévu ensuite pour le sud et le nord du territoire.