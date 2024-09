Israël: l'horreur du 7 octobre hante les proches d'une famille massacrée

Menahem KAHANA

"Pour moi, on est encore le 7 octobre", lâche Adi Levy-Slama, la voix brisée par l'émotion devant la maison du kibboutz Kfar Aza, dans le sud d'Israël, où cinq de ses proches ont été brutalement fauchés ce matin-là par les balles du Hamas.

"On les a retrouvés enlacés, tous les cinq, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé", raconte Mme Levy-Slama en évoquant la mémoire de sa soeur Livnat Kutz, retrouvée morte à 49 ans aux cotés de son mari Aviv, 53 ans, de leur fille de 18 ans, Rotem, et de leurs fils Yonatan et Yftah (16 et 14 ans).