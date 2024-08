Japon: un typhon "très fort" touche la région de Tokyo

Un typhon "très fort" a touché vendredi Tokyo et la côte est du Pacifique, entraînant notamment l'annulation de centaines de vols et de trains ainsi que des coupures de courant.

A la mi-journée, "Ampil" avait longé par l'est l'île de Hachijojima, à environ 300 kilomètres au sud de Tokyo, avec des vents de 160 km/h et des rafales allant jusqu'à 216 km/h, et se dirigeait vers le nord, a indiqué la JMA.

Le coeur du typhon devrait rester au-dessus de la mer, le système météorologique devant remonter le long de la côte bordant le Grand Tokyo, où vivent près de 40 millions de personnes, avant de bifurquer vers l'est et de repartir vers le Pacifique samedi matin.

Les autorités ont mis en garde la population contre de fortes pluies et de fortes rafales de vent. La JMA a, elle, averti que Chiba "devrait être en état d'alerte maximale en raison de risques de fortes vagues, de glissements de terrain et d'inondations".

La compagnie aérienne japonaise ANA a annulé 281 vols intérieurs et 54 internationaux prévus vendredi, affectant plus de 60.000 passagers, tandis que Japan Airlines a supprimé 281 vols intérieurs et 38 vols internationaux, affectant 49.700 clients. ANA prévoit d'ores et déjà une trentaine d'annulations pour la journée de samedi.

Les deux parcs d'attraction de Disney, Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea, ont annoncé qu'ils fermeraient leurs portes à 15h00 locales.

Le typhon survient alors que le Japon célèbre la semaine de vacances "obon", pendant laquelle des millions de personnes retournent dans leurs familles, et quelques jours après que la tempête tropicale Maria a déversé des pluies record dans certaines régions du nord.

"Nous allons surveiller les informations sur Internet et si le typhon semble passer sans problème, nous sortirons", a déclaré Isamu Teruya, 47 ans, un touriste japonais arrivé à Tokyo jeudi. "Et si la pluie est vraiment forte, nous resterons à l'hôtel et nous nous reposerons."

Le Japon est régulièrement touché par d'importants typhons qui peuvent provoquer des glissements de terrain mortels.

Les typhons de la région se forment de plus en plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement qu'auparavant et restent plus longtemps sur terre en raison du changement climatique, selon une étude scientifique conjointe publiée le mois dernier.

Des chercheurs de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, de l'Université Rowan et de l'Université de Pennsylvanie aux Etats-Unis ont analysé et modélisé "plus de 64.000 tempêtes historiques et futures du 19e siècle à la fin du 21e siècle" pour parvenir à ces conclusions, selon un communiqué.