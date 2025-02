"Je n'ai pas compris": Adrian a été avalé par une baleine avant d'être recraché… indemne

Adrian Simancas, 24 ans, pagayait le 8 février au large de Punta Arenas, en Patagonie, lorsque la baleine à bosse a surgi de l'eau et l'a avalé, lui et son kayak jaune. Quelques secondes plus tard, le jeune homme, abasourdi, remonte à la surface, alors que le dos de la baleine émerge à nouveau à la surface de l'eau.

"Je sens quelque chose entre le bleu et le blanc passer près de mon visage, sur un côté et sur le dessus. Je n'ai pas compris ce qui se passait et j'ai coulé. J'ai cru que (la baleine) m'avait avalé", a raconté Adrian Simancas, d'origine vénézuélienne, à la chaîne chilienne TVN. L'épisode a été filmé et posté sur les réseaux sociaux par son père, Dell Simancas, lui aussi à bord d'un kayak.