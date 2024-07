"Je vais mettre fin à la guerre": Trump fait une promesse étonnante au président ukrainien

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), Zelensky a exprimé son appréciation pour "le soutien vital des deux partis et des deux chambres du congrès américain pour protéger la liberté et l'indépendance de notre nation".

Zelensky a également mentionné qu'ils avaient convenu de se rencontrer en personne "pour discuter sur les mesures à prendre en vue d'une paix juste et durable". En parallèle, le président ukrainien a condamné la tentative d'assassinat "choquante" qui a visé Donald Trump samedi en Pennsylvanie.

I spoke with @realDonaldTrump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future.



I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our…