Jeux asiatiques: la Chine première médaillée d'or en esport

L'épreuve de mardi s'est déroulée au Hangzhou Esports Center, une enceinte de 4.500 places qui se sont arrachées, avec de nombreux supporters chinois brandissant drapeaux et banderoles en soutien des joueurs du pays hôte: "Esportifs chinois, montez sur scène et créez des légendes !".

En tout, sept titres d'esport figurent au programme de ces Jeux asiatiques, où les concurrents doivent s'affronter notamment dans les jeux League of Legends et EA Sports FC Online.

Preuve de son succès populaire, l'esport est la seule discipline des Jeux asiatiques où, en raison de l'afflux de demandes, les billets ont été vendus au moyen d'une loterie.

"Le public qui aime l'esport et les anciens du secteur de l'esport attendaient cela avec impatience depuis longtemps", a déclaré le capitaine chinois Luo Siyuan après la victoire historique de son équipe, certain que "l'esport se développera de plus en plus à l'avenir".