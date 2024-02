Joe Biden multiplie les lapsus et les erreurs lors de discours: à 81 ans, le président américain a-t-il la mémoire qui décline?

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, multiplie les erreurs lors de ses discours ou conférences de presse : il mélange les noms et les dates, notamment. Alors, le candidat à la présidentielle, âgé de 81 ans, a-t-il des problèmes de mémoire ? La mémoire décline-t-elle forcément et à partir de quel âge ? Nous avons posé la question à un neurologue.

La mémoire décline-t-elle forcément ?

Dernières erreurs en date du président américain : appeler son homologue français Mitterrand au lieu de Macron, ou encore confondre les noms des présidents mexicains et égyptiens.



Des problèmes de mémoire liés à son âge ? Joe Biden s’en défend. Mais la mémoire décline-t-elle forcément ? Pour ce spécialiste du cerveau, la mémoire décline pourtant à partir de 60 ans. "Il y a un déclin qui fait partie du processus de vieillissement. On s'inquiète, c'est normal, après autant de troubles et de lapsus", nous explique un neurologue.

Avec l’âge, notre mémoire va sélectionner les informations les plus importantes et en oublier d’autres. "Les personnes âgées vont se souvenir de ce qu'il s'est passé il y a longtemps, mais les nouvelles choses, c'est plus difficile. Le multi-tâche aussi, c'est plus difficile".



Peut-on éviter ces pertes de mémoire ? Y’a-t-il des médicaments pour retarder ces oublis ? "On aimerait bien avoir une pilule magique, mais ça n'existe pas", dit-il. Pas de fontaine de Jouvence, mais la capacité à prendre soin de soi : "Le sommeil, la nourriture, l'activité physique : tout ça est essentiel".



Pour le neurologue, il est très important de continuer à avoir des projets : apprendre une nouvelle langue par exemple et pourquoi pas se présenter à une élection présidentielle…