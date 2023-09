Kamala Harris endosse un nouveau rôle face à la violence par armes à feu aux Etats-Unis

La vice-présidente américaine Kamala Harris a endossé vendredi un nouveau rôle dans la prévention des violences par armes à feu, susceptible de lui donner encore plus de visibilité avant l'élection de 2024.

"Il n'y a pas de liberté possible lorsque l'on ne se sent pas en sécurité", a déclaré Kamala Harris dans un communiqué.

"Nous ne pouvons pas perdre une minute de plus, nous ne pouvons pas perdre une vie de plus" alors que les Etats-Unis sont "déchirés" par la violence causée par les armes à feu, a-t-elle ajouté lors d'un discours à la Maison Blanche.

Or les républicains, farouchement opposés à toute régulation, y disposent de fait d'un pouvoir de veto.

Joe Biden essaie donc de contourner le problème par des initiatives administratives et réglementaires, à la portée limitée.

Sa décision de confier la supervision de ce nouvel organisme à Kamala Harris reste néanmoins significative, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, à laquelle le démocrate de 80 ans et la vice-présidente sont déjà candidats, sur le même "ticket".