Kamala Harris s'en prend à Donald Trump lors de son premier meeting depuis l’annonce de sa candidature à la Maison Blanche

Portée par l'enthousiasme autour de son irruption dans la course à la Maison Blanche, Kamala Harris a tenu mardi un discours résolument tourné vers l'avenir lors de son premier meeting de campagne, en attaquant son rival Donald Trump et son "extrémisme".

"Mais nous ne reviendrons pas en arrière", a affirmé la démocrate à un parterre de partisans électrisés qui l'ont plusieurs fois acclamée.

"Voulons-nous vivre dans un pays de liberté, de compassion et d'Etat de droit, ou dans un pays de chaos, de peur et de haine?", a-t-elle ajouté, en accusant son adversaire d'être à la solde des milliardaires et de chercher à affaiblir la classe moyenne.

Ce dernier, qui tenait une conférence de presse virtuelle au même moment, a lui assuré que Kamala Harris serait "plus facile" à battre que