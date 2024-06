Kenya: l'escrime, espoir de salut pour des adolescents d'un bidonville de Nairobi

Mburu Wanyoike, 27 ans, y est né et y a grandi. Il y a encore dix ans, "j'étais dans le crime, j'étais un gangster", déclare-t-il, racontant sans détour comment il a été blessé par balles et a perdu deux amis.

A Mathare, "la seule chose qu'ils (le jeunes) peuvent faire, c'est se livrer au crime, se droguer et, pour les femmes, se prostituer", résume-t-il.

Un de ses élèves, Dixon Mumia, confirme. "Je n'étais pas un garçon sympa. Je volais", confesse l'ado de 17 ans.

Sa rencontre avec Mburu Wanyoike a tout changé. "Mon entraîneur est venu chez moi et il a dit à mon père de me laisser faire ça (l'escrime) parce qu'en faisant ça, je pouvais changer ma vie. (...) Et je me suis vu changer", affirme-t-il.