La bande de Gaza compte désormais près de 70% de personnes déplacées

Les centres d'urgence sont également débordés, accueillant parfois plus de quatre fois plus de personnes que prévu. Selon le rapport, plus de 1,2 million de personnes sont actuellement hébergées dans quelque 240 infrastructures des Nations unies. Les conditions y sont "inhumaines" et s'aggravent de jour en jour. Chaque personne ne bénéficie par exemple que de deux mètres carrés d'espace et près de 600 Palestiniens doivent partager les mêmes toilettes. Des milliers de cas de maladies infectieuses, de diarrhée et de varicelle ont également été enregistrés.