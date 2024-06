La Chine menace d'appliquer la peine de mort aux "séparatistes" taïwanais

Considérant Taïwan comme une province rebelle, la Chine ne cache pas son hostilité envers le nouveau président taïwanais Lai Ching-te, qu'elle qualifie de "séparatiste". Depuis l'investiture de M. Lai le mois dernier, Taïwan dénonce une intensification de la pression chinoise, notamment à travers des manœuvres militaires répétées, des sanctions commerciales et des patrouilles de garde-côtes autour des îles contrôlées par Taipei.

Des directives publiées par l'agence de presse officielle Xinhua appellent désormais les tribunaux, procureurs et agences de sécurité chinois à "punir sévèrement" les "crimes sécessionnistes" des indépendantistes taiwanais et à "défendre résolument la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale nationales".