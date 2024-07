La colère de la rue au Venezuela après la réélection de Maduro: une personne perd la vie

"C'est la fraude la plus massive au monde", s'insurge Luis Garcia, 23 ans, dans la foule des protestataires à Pétaré, dans l'est de Caracas.

"Pour la liberté de notre pays ! Pour l'avenir de nos enfants. Que Maduro s'en aille !", crie Marina Sugey, 42 ans.

Les manifestants, qui ont lancé des pierres, ont été dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes alors qu'ils se rapprochaient du centre de la capitale.

"On doit protester"

"On est déçus, cela ne reflète pas la réalité, on a voté contre Nicolas", dit Carolina Rojas, 21 ans, dans le cortège à Petaré. "On est dehors parce qu'il y a eu des fraudes", ajoute David, 40 ans, qui n'a pas voulu donner son nom de famille. "Ils appellent l'armée (pour réprimer) mais on doit protester".