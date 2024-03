La marine néerlandaise envoie à son tour une frégate en mer Rouge

La frégate de la marine néerlandaise Zr. Ms. Tromp est arrivée en mer Rouge, a annoncé le général Onno Eichelsheim sur X (ex-Twitter). "Le navire doit apporter une contribution importante à la liberté de passage et à la sécurité maritime jusqu'à la fin du mois d'avril, en luttant contre les attaques des rebelles Houthis", a déclaré le général.

Le déploiement de cette frégate s'inscrit notamment dans le cadre de la mission "Aspides" ("bouclier" en grec ancien) de l'Union européenne visant à assurer la protection du trafic maritime en mer Rouge.

Selon le ministère néerlandais, la mer Rouge est une route cruciale pour le transport maritime entre le canal de Suez et l'océan Indien. "Et, les Pays-Bas ont un intérêt économique direct à ce que le transport de marchandises par voie maritime se fasse en toute sécurité et sans entrave".