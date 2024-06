La Mongolie élit ses députés sur fond de corruption et d'inflation

Les Mongols ont commencé à voter vendredi pour des législatives à l'issue desquelles le parti au pouvoir devrait conserver sa majorité, malgré la lassitude face au sentiment de corruption et à la situation économique.

Les électeurs de ce vaste mais peu peuplé (3,4 millions d'habitants) pays d'Asie de l'Est, riche en ressources naturelles et voisin de la Chine et de la Russie, élisent 126 membres du Grand Khoural d'Etat - le parlement national.

Le Parti du peuple mongol (PPM), actuellement au pouvoir et dirigé par le Premier ministre Luvsannamsrain Oyun-Erdene, devrait conserver la majorité, dont il jouit depuis 2016, et rester quatre années supplémentaires au pouvoir.

Mais les inquiétudes restent vives à l'égard d'un pouvoir d'achat mis à mal par l'inflation (elle est actuellement à 7%) et par le sentiment chez nombre de Mongols d'une corruption généralisée.