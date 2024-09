La première sortie spatiale privée, une "expérience émouvante", décrit son commandant

"Dès que l'écoutille a été ouverte, nous avons tous immédiatement senti le froid, au moment où l'air commençait à sortir du vaisseau", a renchéri sa coéquipière Sarah Gillis, ingénieure chez SpaceX, qui a elle aussi passé une dizaine de minutes hors de la capsule.

L'un des objectifs principaux était de tester les toutes premières combinaisons de SpaceX destinées à des sorties spatiales.

Jared Isaacman et Sarah Gillis ont effectué des mouvements simples afin d'évaluer leur mobilité, tout en restant accrochés à une structure métallique installée sur l'avant de la capsule.

"Ce que nous avons fait se situait en bas sur l'échelle de complexité", a reconnu le milliardaire de 41 ans, passionné d'exploration spatiale. "Mais ce qui était si différent et si spécial, c'est qu'il s'agissait d'une aventure commerciale" et non d'une opération soutenue par des "superpuissances mondiales".