La riposte israélienne à Gaza n'est "pas excusable", dit le président de l'Union africaine

Le président de l'Union africaine (UA) a condamné lundi la riposte israélienne à Gaza en représailles aux attaques sanglantes du Hamas, jugeant qu'elle n'était "pas excusable" au vu des victimes civiles, et qu'elle conduirait à nourrir "l'extrémisme".

"Imaginez un enfant qui a vu sa maman, qui a vu son père tué (...), ça crée l'extrémisme", a-t-il ajouté, en marge d'une réunion du forum "G20 Compact with Africa", dédié à la promotion de l'investissement privé en Afrique.

Cette initiative avait été lancée par l'Allemagne en 2017 lors de sa présidence du G20.

L'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre a fait environ 1.200 morts en Israël, principalement des civils, selon les autorités.

En représailles, Israël mène une offensive à Gaza dans le but "d'anéantir" le Hamas, qui a fait au moins 13.000 morts, incluant plus de 5.500 enfants et 3.500 femmes, selon le dernier bilan du gouvernement du mouvement islamiste.