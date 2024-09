La Russie "condamne" les frappes israéliennes et craint la "déstabilisation" de la région

La Russie a dit mardi craindre la "déstabilisation complète" du Proche-Orient en raison de l'escalade militaire en cours entre le Hezbollah au Liban et Israël, dont elle a condamné les frappes.

"Il s'agit bien sûr d'un événement potentiellement extrêmement dangereux avec l'extension de la zone de conflit, la déstabilisation complète de la région", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

"Bien sûr, cela nous préoccupe et nous inquiète au plus haut point", a-t-il ajouté lors d'un briefing avec des médias russes et étrangers.