La Turquie va évacuer ses ressortissants du Liban mercredi

La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères avait indiqué avoir travaillé à un plan d'évacuation de ressortissants de pays tiers via la Turquie, précisant que ces préparatifs concernaient une vingtaine de pays qui avaient sollicité de l'aide.

Deux navires de la marine turque quitteront mardi un port situé dans la province méridionale de Mersin pour se rendre à Beyrouth et évacuer des ressortissants turcs en raison de l'aggravation de la situation au Proche-Orient, a ajouté le ministère.

Les évacuations se multiplient alors que la situation s'aggrave au Liban. La Belgique a déjà rapatrié 55 compatriotes sur les quelque 200 qui ont indiqué vouloir quitter le Liban. Un vol militaire belge est en outre prévu mercredi. Environ 1.800 Belges se trouvent actuellement dans le pays en proie aux affrontements entre la milice Hezbollah et l'armée israélienne. La Chine, les États-Unis, la France ou encore les Pays-Bas et le Japon ont organisé des opérations d'évacuation de leurs ressortissants.

Plus de 400.000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie entre le 23 septembre, jour où Israël et le Hezbollah libanais sont entrés en guerre ouverte et le 5 octobre, selon les autorités libanaises.

Mardi matin, l'armée israélienne a annoncé lancer des opérations contre le Hezbollah dans le sud-ouest du Liban.

La guerre menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu à Gaza et au Liban s'accompagne d'une escalade entre l'État hébreu et l'Iran, allié chiite du Hamas palestinien et du Hezbollah, alors qu'Israël a menacé de riposter après le tir de 200 missiles le 1er octobre contre son territoire, faisant redouter une contagion à l'ensemble du Moyen-Orient.