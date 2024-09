L'Afghanistan dit avoir arrêté des responsables d'attentats revendiqués par l'EI

"Les forces spéciales de l'Émirat islamique ont capturé des membres clés d'un groupe insurgé responsable de l'attentat contre les employés du directorat chargé de la surveillance de l'application des décrets, le 2 septembre", a annoncé Zabihullah Mujahid, sur X.

L'EI avait revendiqué l'attentat-suicide contre le directorat qui avait fait six morts, de source officielle.

Ces personnes arrêtées à Kaboul et dans les provinces de Faryab (ouest) et Nangahar (est) "ont été impliquées dans plusieurs autres attaques, dans la capitale et contre des touristes étrangers à Bamiyan" (centre) en mai, a poursuivi le porte-parole.