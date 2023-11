L'agence de l'Onu pour les réfugiés palestiniens appelle à l'arrêt du "carnage" à Gaza

Le patron de l'agence de l'Onu pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a appelé à l'arrêt du "carnage" dans la bande de Gaza et à la fin du siège imposé par Israël à ce territoire.

"Raser des quartiers entiers n'est pas une réponse aux crimes odieux commis par le Hamas. Au contraire, cela crée une nouvelle génération de Palestiniens lésés, susceptibles de perpétuer le cycle de la violence. Le carnage doit simplement cesser", a-t-il déclaré dans une tribune de presse, selon un communiqué de l'UNRWA transmis vendredi aux médias. "Le siège de Gaza doit prendre fin et une aide humanitaire continue doit être autorisée à circuler dans la bande de Gaza sans restrictions", a-t-il ajouté.

Une centaine de travailleurs et collaboratrices de l'UNRWA ont également perdu la vie le mois dernier dans la bande de Gaza, en raison des intenses bombardements menés par Israël sur cette enclave palestinienne. "Dévasté. On nous confirme la mort de plus de 100 collègues en un mois. Des parents, enseignants, infirmières, médecins, personnel de soutien", a écrit M. Lazzarini sur le réseau social X (anciennement Twitter).