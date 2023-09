L'Américain Jim Walmsley remporte la 20e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc

Jim Walmsley, 33 ans, a remporté samedi la 20e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix en France, devenant le premier Américain à être sacré sur la célèbre course en montagne. Walmsley a passé la ligne d'arrivée en 19 heures 37 minutes et 43 secondes, avec plus d'une quinzaine de minutes d'avance sur son compatriote Zach Miller, premier poursuivant. Le Français Germain Grangier pointe à la troisième place à près de dix minutes de Miller.