L'Arabie Saoudite ambitionne de construire le plus vaste bâtiment au monde. Le Mukaab, qui prendra la forme d'un énorme cube, pourra contenir l'équivalent de 20 Empire State Buildings.

L'édifice sera implanté dans un nouveau quartier de la capitale Riyad, où pousseront également des écoles, des hôpitaux et un nouveau stade de 45.000 places.

Avec ses 400 m³, l'édifice offrira deux millions de mètres carrés de surface au sol, dédiés notamment à la restauration, au shopping et aux activités culturelles. Le projet se targue d'être à la pointe de la technologie avec des expériences "immersives".

Les travaux de terrassement ont déjà commencé. Les premiers contrats pour la construction du bâtiment en lui-même seront conclus l'année prochaine.

Le Mukaab constitue l'un des méga-projets du prince héritier Mohammed ben Salmane. Son père le roi Salmane Ben Abdulaziz Al Saoud, 88 ans et à la santé vacillante, occupe le trône depuis 2015 mais c'est son fils - devenu premier dans l'ordre de succession en 2017 - qui dirige de facto le royaume. Ce dernier entend diversifier l'économie du pays, premier exportateur mondial de pétrole brut, et faire de l'Arabie Saoudite un centre névralgique du tourisme international et des loisirs.