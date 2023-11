L'armée israélienne dénombre 30 missiles tirés du Liban sur Israël lundi

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, à la suite du massacre perpétré par le Hamas sur le sol israélien, les tensions ont également escaladé à la frontière entre Israël et le Liban. Les confrontations entre l'armée israélienne et la milice chiite du Hezbollah au Liban augmentent et ont déjà causé des morts dans les deux camps, également auprès des civils.

La branche armée du Hamas, basée à Gaza, a reconnu avoir lancé des attaques depuis le Liban. Selon l'organisation islamiste, les villes de Naharia et Haïfa ont été attaquées par "16 roquettes". Le Hamas a indiqué qu'il s'agissait d'une "réaction à l'agression et au massacre de notre peuple dans la bande de Gaza".

Le Hezbollah entretient des liens avec le Hamas, mais est considéré plus influent et plus décisif. En outre, c'est également un allié important de l'Iran et il appartient à l'"axe de la résistance", un front de milices qui combattent l'ennemi juré de la république islamique, Israël.