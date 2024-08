L'armée israélienne a lancé une nouvelle opération militaire à Khan Younès

L'armée israélienne a combattu le Hamas à Khan Younès à plusieurs occasions et sur de longues périodes jusqu'à la fin du mois de juillet, et s'est par la suite retranchée en dehors de la ville. Selon les médias publics contrôlés par le Hamas, 255 personnes sont mortes et 300 ont été blessées lors de la dernière attaque israélienne dans la zone.

Lundi, des militants palestiniens ont tiré 15 roquettes vers Israël. L'armée israélienne estime qu'elles ont été lancées depuis la zone de Khan Younès, sans que cette information ne puisse être vérifiée de façon indépendante.

Le massacre du 7 octobre par le Hamas, qui a déclenché le conflit actuel face à Israël, a fait plus de 1.200 morts côté israélien, et 250 otages ont été capturés dans la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé du Hamas, les offensives terrestres et aériennes de l'armée israélienne sur l'enclave palestinienne ont fait plus de 39.600 morts. Le gouvernement israélien est sous les feux des critiques internationales, compte tenu du nombre de civils tués et de la situation humanitaire à Gaza.