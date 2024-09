L'attaque du Hezbollah ayant visé Tel-Aviv est "vivement inquiétante"

Cet acte "est assurément vivement inquiétant, évidemment pour les Israéliens, mais également pour nous", a déclaré à CNN John Kirby, porte-parole du Conseil de défense nationale de la Maison Blanche, en estimant qu'il restait la possibilité d'une issue diplomatique au conflit.

Un missile sol-sol en provenance du Liban et en direction de Tel-Aviv a été intercepté sans atteindre sa cible, a annoncé plus tôt mercredi l'armée israélienne, qui a également déclaré poursuivre ses bombardements "de grande envergure" dans le sud et l'est du Liban.