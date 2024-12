Le corps du Gantois qui avait disparu au Maroc fin novembre a été retrouvé

Le corps de Dries De Graeve, un Gantois de 29 ans qui avait disparu fin novembre au Maroc, a été retrouvé, a indiqué mardi sa famille sur les réseaux sociaux. L'homme avait disparu au cours d'un séjour à Taghazout, au nord d'Agadir.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que le corps de Dries a été retrouvé dans les montagnes près d'Agadir. Nous sommes immensément reconnaissants face au travail des autorités, mais aussi face au soutien et à la participation aux opérations de recherche des amis et de la famille pendant cette période douloureuse", peut-on lire dans le communiqué. La famille demande en outre le respect de la vie privée de la victime et ne fera aucune autre déclaration supplémentaire.