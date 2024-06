Le faible enneigement de l'Himalaya menace l'approvisionnement en eau

Selon l'organisme, la neige et la glace de l'Himalaya constituent une source d'eau essentielle pour les 240 millions de personnes vivant dans les régions montagneuses et les 1,65 milliard d'autres personnes vivant dans les vallées dans plusieurs pays.

"Une accumulation de neige moins importante et une fluctuation des niveaux d'enneigement augmentent considérablement le risque de pénurie d'eau, en particulier cette année", a-t-il souligné.

"Il s'agit d'un signal d'alarme pour les chercheurs, les décideurs politiques et les communautés (vivant) en aval", a déclaré l'auteur du rapport, Sher Muhammad, du Centre international pour le développement intégré des montagnes (Icimod), basé au Népal.

Le rapport a mesuré le temps pendant lequel la neige reste au sol. Cette année, les niveaux ont chuté de près d'un cinquième par rapport à la normale dans l'ensemble de la région de l'Hindou Kouch et dans la chaîne de montagnes du même nom au Pakistan et en Afghanistan, et de l'Himalaya.

"Cette année, la persistance de la neige (18,5 % en dessous de la normale) est la deuxième plus faible des 22 dernières années, juste après le record de 19% établi en 2018", a déclaré M. Muhammad à l'AFP.

Outre le Népal, l'Icimod compte parmi ses membres l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine, l'Inde, la Birmanie et le Pakistan.