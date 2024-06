Le fugitif "Bolle" Jos Leijdekkers condamné à 24 ans de prison par un tribunal néerlandais

Le tribunal de Rotterdam a condamné par défaut mardi Jos Leijdekkers, 32 ans, plus connu sous le nom de "Bolle Jos", à 24 ans de prison pour trafic international de cocaïne et pour avoir commandité un assassinat.

"Bolle Jos" était poursuivi pour avoir importé six cargaisons de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, via les ports de Rotterdam et d'Anvers. Près de 7 tonnes de cocaïne ont ainsi été introduites en Europe.

Le ministère public avait requis 24 ans de prison.