Le gouvernement du Hamas compte 13 morts dans une frappe israélienne sur un hôpital à Gaza

Treize Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans une frappe israélienne vendredi ayant pris pour cible le complexe de l'hôpital al-Shifa, le plus grand du petit territoire pilonné par Israël, a affirmé le gouvernement du mouvement palestinien Hamas à Gaza.

"Treize martyrs et des dizaines de blessés dans une frappe israélienne sur le complexe d'Al-Shifa aujourd'hui" dans le centre de la ville de Gaza, a déclaré Salama Maarouf, le patron du bureau de presse du Hamas. L'armée israélienne n'a pas communiqué dans l'immédiat sur une telle opération.

L'agence de presse britannique Reuters a analysé et vérifié des images circulant sur les réseaux sociaux montrant les conséquences de cette attaque qui a visé un espace extérieur à l'hôpital. On y voit des cadavres et des blessés, parmi lesquels des enfants.