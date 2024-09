Le Liban "au bord du gouffre", alerte le chef de l'ONU devant les dirigeants du monde

Après deux journées de "Sommet de l'avenir" consacrées aux grands défis de l'humanité pour les générations qui viennent, plus de 100 chefs d'Etat et de gouvernement - dont le président américain Joe Biden pour la dernière fois - vont se succéder à la tribune pendant toute la semaine alors que les conflits font rage à travers la planète, en particulier au Liban et dans la bande de Gaza.

"Gaza est un cauchemar permanent qui menace d'emporter toute la région dans le chaos. A commencer par le Liban. Le peuple libanais, le peuple israélien et les peuples du monde ne peuvent se permettre que le Liban devienne un autre Gaza", a lancé le patron de l'ONU Antonio Guterres.

"Nous devrions tous être alarmés par cette escalade. Le Liban est au bord du gouffre".

Près d'un an après le début de la guerre dans le petit territoire palestinien déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le conflit menace de s'étendre au Proche Orient.

Des frappes israéliennes contre le Hezbollah libanais ont fait plus de 500 morts lundi au Liban, qui a vécu sa journée la plus meurtrière en près d'un an d'échanges de tirs entre les deux parties en marge de la guerre à Gaza. Et Israël a mené mardi de nouvelles frappes contre des cibles du Hezbollah, soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien.