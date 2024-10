Le Liban pourrait connaître "la même spirale catastrophique" qu'à Gaza, alerte l'ONU

Au Liban, le conflit s'étend avec l'intensification des frappes aériennes et les troupes israéliennes désormais sur le terrain pour combattre les militants du Hezbollah.

Les bombardements israéliens sur le Liban, principalement dans le Sud et dans la banlieue sud de Beyrouth, ont tué plus de 1.100 personnes et déplacé plus d'un million d'autres en moins de deux semaines.

Selon M. Hollingwort, l'une des raisons pour lesquelles tant de gens fuient, c'est qu'ils "ont observé au cours de l'année la guerre à Gaza avec les quartiers décimés et pilonnés, et cela est profondément ancré dans leurs tripes, dans leurs cœurs, dans leurs esprits".