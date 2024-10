Le Nobel de physique à John Hopfield et Geoffrey Hinton pour "l'apprentissage automatique"

"Les deux lauréats du prix Nobel de physique de cette année ont utilisé des outils de la physique pour développer des méthodes qui sont à la base des puissants systèmes d'apprentissage automatique d'aujourd'hui", a indiqué le jury dans son communiqué.

John Hopfield, 91 ans et professeur à la prestigieuse université Princeton, a inventé un réseau qui porte son nom et qui utilise une méthode pour enregistrer et recréer des modèles. Geoffrey Hinton, 76 ans et professeur à l'université de Toronto au Canada, a ensuite utilisé le réseau Hopfield comme base pour un nouveau réseau qui utilise une méthode différente : la machine de Boltzmann.