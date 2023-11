Le photographe du vivant, l'Américain Elliott Erwitt, est mort à 95 ans

L'Américain Elliott Erwitt, photographe du vivant, célèbre pour ses clichés cocasses d'humains et de chiens tout autant que pour de mémorables images de célébrités, est décédé à 95 ans, a annoncé jeudi l'agence Magnum dont il avait été l'un des piliers.

"Il est mort paisiblement chez lui, entouré de sa famille", a annoncé sur X (ex-Twitter) la célèbre agence de photo fondée en 1947.

"Ses images nous ont aidés à comprendre ce que nous sommes comme société et comme humains, et ont inspiré des générations de photographes malgré les mutations des tendances et de l'industrie", lui a rendu hommage la présidente de Magnum, Cristina de Middel.