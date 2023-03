Le premier orchestre classique européen majoritairement noir traverse l'Atlantique

"Pourquoi n'ai-je interrogé personne? Pourquoi n'en avons- nous jamais parlé? Est-ce que j'étais juste tolérée ou les gens s'en fichaient et préféraient le statu quo?" sur la place des personnes noires, s'interroge cette femme britannique dans un entretien avec l'AFP à New York.

Après plus de 30 ans dans la musique classique, la contrebassiste britannique Chi-Chi Nwanoku a fini par dire à voix haute ce qui la taraudait depuis longtemps: pourquoi était-elle la seule musicienne noire sur scène ?

En 2015, Nwanoku prend le taureau par les cornes pour mettre sur pied un orchestre de musique classique plus divers, des musiciens aux chefs d'orchestre, dans un milieu traditionnellement dominé par les personnes blanches.

Elle a fondé Chineke!, le premier orchestre européen majoritairement noir, lequel se produit cette semaine au très prestigieux Lincoln Center de Manhattan dont la salle David Geffen abrite le Philharmonique de New York, le "Phil".

La pandémie de Covid a obligé l'orchestre à repoussé maintes fois sa tournée nord-américaine aux Etats-Unis et au Canada, à New York, Ottawa, Toronto, Boston, Worcester et Ann Arbor.