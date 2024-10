Le président égyptien propose une trêve de deux jours à Gaza pour libérer quatre otages

Une première étape avant d'engager "sous dix jours des négociations" en vue d'un "cessez-le-feu complet et de l'entrée de l'aide humanitaire", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au Caire, aux côtés de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.

Cette déclaration intervient alors que de nouvelles négociations autour d'un cessez-le-feu à Gaza sont attendues dimanche au Qatar entre Israéliens, Américains et Qataris. M. al-Sissi, dont le pays est l'un des médiateurs dans la guerre entre le Hamas et Israël à Gaza, a proposé "un cessez-le-feu de deux jours durant lequel quatre otages seraient échangés contre des prisonniers" détenus par Israël.

Les médiateurs internationaux (Egypte, Qatar et Etats-Unis) ont réussi à obtenir une trêve d'une semaine en novembre 2023, mais depuis les efforts diplomatiques n'ont pas abouti. "Il est très important que l'aide entre le plus vite possible", a insisté le président égyptien, critiquant le "siège" auquel était soumis le territoire palestinien en proie à un désastre humanitaire.

La guerre à Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas, 97 restent otages à Gaza dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée.

D'après le ministère de la Santé du Hamas, au moins 42.847 Palestiniens, en majorité des civils, ont été tués dans l'offensive israélienne, des données jugées fiables par l'ONU.